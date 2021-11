Il ricordo in diretta tv fatto da Antonella Clerici è stato commovente.

Giampiero Galeazzi ci ha lasciati il 12 novembre. Un giornalista che ha saputo emozionare diverse generazioni in modo particolare quando condusse 90° minuto, l’ormai storica trasmissione Rai vincitrice di ben tre Telegatti: nel 1984, nel 1991 e nel 2001. Laziale nel profondo dell’anima: “Tifoso biancoceleste autentico, sempre stato presente e con grande competenza. Lo ricordo con grande dolore e con grande affetto. Un cronista di grande livello e con uno stile che nel gergo aulico si definirebbe icastico. Rendeva vive le emozioni e le sensazioni”. Questo il ricordo del presidente della Lazio, Claudio Lotito, presente alla camera ardente per il telecronista e giornalista sportivo Giampiero Galeazzi in Campidoglio. Oltre al patron biancoceleste però, oggi anche Antonella Clerici lo ha ricordato nel corso della sua trasmissione.

LEGGI ANCHE:

Antonella Clerici, il ricordo in diretta è commovente: pubblico in lacrime

Antonella Clerici, nel corso dell’appuntamento odierno di È sempre mezzogiorno ha ricordato Giampiero Galeazzi. Il compianto giornalista, scomparso all’età di 75 anni nei giorni scorsi, è stato così ricordato dalla padrona di casa: “Un grande abbraccio alla famiglia, al ricordo di Giampiero Galeazzi. E’ sempre difficile quando uno dice una cosa così importante come questa e poi cambiare argomento e andare avanti con la trasmissione”.