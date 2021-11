Uomini e Donne, protagonista si mette a nudo. Il fratello confessa: “Mi spaventava”

Andrea Nicole, protagonista di Uomini e Donne si mette a nudo. Suo fratello interviene e confessa: “Mi spaventava”

Dopo l’ultima confessione di Andrea Nicole (clicca qui per saperne di più) a Uomini e Donne, sulla vicenda è intervenuto suo fratello William. Ma procediamo per gradi. Ricordiamo che la Conte, nel corso di un’esterna con il bel corteggiatore Ciprian, ha confessato di aver attraversato un momento difficile durante la transizione per diventare donna: “Più volte ho pensato di non farcela, di farla finita”.

Una rivelazione che ha lasciato senza parole il pubblico del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. Questa volta, però, a parlare è stato il fratello della dolcissima tronista. William Conte in un’intervista rilasciata al Magazine ufficiale di Uomini e Donne ha raccontato un dettaglio che sorpreso tutti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, l’annuncio di Sossio e Ursula spiazza tutti: inaspettato

Rivelazione choc di Andrea Nicole: parla il fratello William Conte

William Conte, dopo le toccanti parole di sua sorella, ha raccontato un particolare che ha sorpreso tutti. Nell’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, il ragazzo ha spiegato che sia Andrea Nicole che i genitori, timorosi di avere una reazione spropositata da parte sua, lo avevano inizialmente tenuto all’oscuro del percorso di transizione intrapreso dalla 29enne.

In realtà William per Andrea è stato un grande punto di riferimento. Il ragazzo tutt’oggi è fiero di sua sorella e della persona che sta dimostrando di essere a Uomini e Donne. Ma inizialmente per nessuno è stato semplice, difatti, il ragazzo ha aggiunto: “All’inizio mi spaventava l’idea che le persone, ascoltando la sua storia, potessero non capirla e che potessero scagliarsi contro di lei con cattiveria”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Fabrizio Corona scosso dal lutto improvviso: “Icona italiana” – FOTO

William Conte ha inoltre dichiarato che Adrea Nicole ha sofferto molto ed è proprio per questo che oggi appare così forte e determinata: “Indossa un’armatura con le persone con le quali si approccia per la prima volta. Una volta che è sicura di chi ha di fronte, si scioglie”. Oggi la 29enne milanese rappresenta una svolta anche per il seguitissimo programma di Maria De Filippi: Andrea Nicole è la prima persona che siede sul trono di Uomini e Donne dopo un percorso di transizione.