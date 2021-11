Impennata di casi in Olanda, istituito il lockdown parziale

A causa della risalita dei contagi, il premier Rutte ha istituito un lockdown parziale in Olanda. Da subito, terze dosi dagli 80 anni in su.

Il premier olandese Mark Rutte ha annunciato un lockdown parziale di tre settimane a partire da oggi, sabato 13 novembre. Fino al 4 dicembre, bar e ristoranti dovranno chiudere alle 20 e i negozi di beni non essenziali alle 18. Chiusi anche gli stadi e ampliata la lista dei luoghi dove per accedere è previsto il Green pass.

“Il virus è ovunque”, ha sottolineato Rutte che ha sottolineato come con un lockdown parziale verrà sferrato “un duro colpo” alla risalita dei contagi.

Torna lo smart working, cinema e teatri restano aperti

Torna anche la raccomandazione allo smart working, da evitare solo se indispensabile e al ricevere a casa massimo quattro persone. Nei luoghi di lavoro tornerà il distanziamento sociale obbligatorio di cinque metri. Cinema e teatri resteranno aperti, ma con restrizioni sulla capienza. L’asporto sarà consentito e non è previsto il coprifuoco.

Il Governo inoltre, procederà immediatamente alla somministrazione delle terze dosi ai cittadini dagli ottant’anni in su.

L’istituto di sanità dell’Olanda ha registrato 16.364 contagi in 40 ore: un record da quando è cominciata la pandemia che in tutto il Paese ha provocato 18.600 morti. La percentuale dei vaccinati adulti è pari all’85% ma a causa della risalita della curva dei contagi, il Governo ha deciso di aumentare le restrizioni. L’Olanda è il primo paese in Europa a prendere questa decisione. Potrebbe seguirla l’Austria, che sta pensando di istituire un lockdown per chi non è vaccinato, nel tentativo di incentivare i cittadini a sottoporsi alla somministrazione del siero anti-Covid.