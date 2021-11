LOL 2 – Chi ride è fuori, il cast ufficiale: grande sorpresa!

Fedez ha avviato una diretta su Instagram in cui ha annunciato il cast ufficiale dei LOL 2 – Chi ride è fuori

In contemporanea diretta con Amazon Prime Video, Fedez ha spoilerato un po’ di LOL 2 – Chi ride fuori, il format tedesco che ha preso piede anche in Italia. La scorsa edizione vinta da Ciro Priello ha riscosso parecchio successo a tal punto da confermare subito una seconda stagione del programma.

La prima grande sorpresa è l’assenza di Mara Maionchi che, come svelato in diretta, è occupata in altri progetti. Fedez dunque non sarà più accompagnata dalla produttrice discografica, ma da uno dei concorrenti dello scorso anno: Frank Matano. Insieme, poi, i due hanno annunciato il cast ufficiale di quest’edizione.

LOL 2 – Chi ride è fuori: il cast ufficiale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prime Video Italia (@primevideoit)

In una breve diretta, i due nuovi padroni di casa che saranno al comando di LOL 2 – Chi ride è fuori, Fedez e Frank Matano hanno svelato il cast composto da 10 concorrenti che saranno nuovamente rinchiusi in una stanza per delle ore: la sfida è quella di non ridere per vincere il gioco, proprio come Ciro Priello è riuscito a fare l’anno scorso.

Ecco i nomi del cast ufficiale: