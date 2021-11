Anticipazioni Una Vita, sorpresa per Camino: nessuno poteva aspettarselo!

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 svelano che nelle prossime puntate ci sarà una grande sorpresa per Camino

Nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 andranno in onda, come di consueto, dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 14:10. Le anticipazioni dei prossimi episodi fanno sapere che ci sarà una grande sorpresa per Camino: Maite busserà alla sua porta.

Proprio così, i fan delle Maitino potranno assistere nuovamente al ricongiungimento delle due ragazze innamoratissime. La coppia ha fatto discutere molto ad Acacias, ma Maite bussa alla porta di Camino con un’unica intenzione: la pittrice promette di non andare mai più via dalla sua amata, contro tutto e tutti.

Anticipazioni Una Vita, cosa succederà tra Genoveva e Velasco

Genoveva e Laura sono più vicine che mai, la Salmeron salverà Lorenza, la sorella della domestica. Una volta messa al sicuro la donna, le due studieranno un piano per far fuori Velasco. Genoveva gli mentirà dicendogli che Felipe è in fin di vita, l’avvocato si recherà a casa sua per una cena.

La Salmeron, con complice Laura, tenterà di avvelenare Velasco che si renderà conto dell’inganno e chiederà alla donna di bere dal suo bicchiere. Come finirà?

Nel frattempo, José Miguel scopre che il tonico dato dal dottor Puerta a Bellita non ha risultati, pertanto vuole individuare il truffatore. Lo farà, mettendosi sulle sue tracce grazie all’aiuto di Aloida.