Arriva la svolta storica per Uomini e Donne. Per il celebre programma di Maria De Filippi cambierà tutto.

Uomini e Donne sin dalla sua prima puntata, quella dell’esordio sul piccolo schermo, ha avuto un grande seguito. La chiave del successo del dating show condotto da Maria De Filippi sta sicuramente nel fatto che a tutti gli italiani piace vedere come nasce un amore. Seguire i momenti belli e brutti di una coppia è davvero fantastico.

Dopo il trono classico, da qualche anno a questa parte Uomini e Donne si è aggiornato con il Trono Over e presto, secondo alcune indiscrezioni, arriverà una grossa novità per il dating show.

Uomini e Donne, arriva la svolta storica: cambierà tutto

Bisogna sempre guardare al futuro. Nel progresso così come nei programmi televisivi è importante rinnovarsi e anche Uomini e Donne sta per farlo. Dopo Temptation Island e Grande Fratello, anche la trasmissione condotta da Maria De Filippi sta scaldando i motori per una grande novità.

Uomini e Donne in prima serata? Non l’unica novità. Difatti sta per nascere UeD Vip. Stando ad alcune indiscrezioni qualche volto noto è stato contattato dalla redazione per avviare un percorso sull’ambito Trono. L’indiscrezione è fresca di giornata e lanciata dall’esperto di cronaca rosa Amedeo Venza, che si dichiara sicuro dell’arrivo di questa grande novità. “È sempre più vicina e concreta l’idea dell’arrivo di Uomini e Donne in versione Vip! Alcune donne dello spettacolo sono già state contattate per un colloquio”.