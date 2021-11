Ibrahimovic, la decisione sul futuro spiazza i tifosi: sono tutti stupiti! Lo svedese sarà impegnato a cavallo del week end con la sua nazionale

Il suo ritorno in campo ha donato ancor più sicurezza ad un gruppo che quest’anno punta decisamente allo scudetto. Stefano Pioli si coccola il ritrovato Zlatan Ibrahimovic, decisivo sia dentro che fuori il rettangolo verde di gioco. La sua personalità ha permesso ai molti giovani della rosa rossonera di prendere fiducia e migliorare le proprie qualità. Lu è il leader indiscusso dello spogliatoio e questo ruolo inizia a piacergli. Nonostante i 40 anni compiuti il mese scorso, continua a giocare anche in nazionale e in questa settimana è atteso da due sfide davvero delicate in ottica Qatar 2022. La sua Svezia si gioca l’accesso ai prossimi Mondiali nel Gruppo B, con le due sfide contro Georgia (giovedì) e Spagna (domenica), entrambe in trasferta. I gialloblù sono in testa al girone con due punti di vantaggio sulle ‘Furie Rosse‘ (15 a 13) e proveranno a mantenere il primato anche nello scontro diretto.

LEGGI ANCHE >>> Pallone d’Oro 2021, svelato il nome del vincitore 3 settimane prima: pazzesco!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il nuovo rinforzo arriva dalla Roma: Mourinho si arrende

Ibrahimovic, la decisione sul futuro spiazza i tifosi: “Voglio continuare il più a lungo possibile”

Parlando proprio dal ritiro della Svezia, Ibrahimovic ha affrontato anche un tema molto importante e che sta a cuore a tutti i tifosi del Milan: il suo addio al calcio. Per il momento l’attaccante rossonero non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e spera di giocare ancora per molto.

“Non ho fissato una data per smettere, voglio continuare il più a lungo possibile e non pensare a quando finirà. Si impara qualcosa di nuovo ogni giorno, conosco sempre meglio il mio corpo ogni giorno che passa. Ma mentre il mio corpo invecchia, la mia testa diventa più giovane e questo è un aspetto migliore“.

Poi entrando nello specifico aggiunge: “Tutti vorremmo sempre giocare, ma devo trovare il giusto equilibrio considerando gli infortuni che ho avuto. La scorsa stagione ho avuto più infortuni del solito. Dopo i 30 anni ho capito che il dolore non scompare, ma si sposta. Quello che è cambiato rispetto al passato è che ho un fisioterapista che mi segue 24 ore su 24 in Italia, al Milan. Non appena avverto qualcosa, cerco di prendermene cura subito“.