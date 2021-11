Alfonso Signorini, giornata complicata: arriva la conferma della crisi. I dati parlano chiaro, la concorrenza è sempre un passo avanti

Le dinamiche nella casa del GF Vip 6 appassionano gli italiani? A guardare il web saremmo portati a dire di sì. Ma poi ogni martedì e ogni sabato arrivano i dati degli ascolti che sono ufficiali e incontrovertibili. E la risposta che ha dato il pubblico lunedì 8 novembre non è una buona notizia per Alfonso Signorini.

La prima puntata della settimana per il reality di Canale 5 ha confermato la crescita del programma che ha superato la soglia critica dei 3 milioni. Sono stati infatti 3.239.000 gli spettatori pari al 21.3% di share. Ma il penultimo episodio della fiction ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore‘ su Rai 1 (l’ultima sarà questa sera) è stato visto da 5.103.000 spettatori pari al 24.1%.

Bene ancora una volta in prima serata su Rai 3 ‘Report‘ che ha messo insieme 2.035.000 spettatori pari ad uno share del 9.1% mentre su Rete 4 ‘Quarta Repubblica’ è stato visto da 859.000 spettatori con il 4.9% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gerry Scotti, il ricordo è terribile e straziante: “Non è facile da raccontare”

Alfonso Signorini, giornata complicata. Ma come è andato il ritorno delle vecchie ‘Veline’ a Striscia?

Nelle altre sfide della serata, in Access Prime Time, su Rai 1 ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno‘ ha messo insieme 5.432.000 spettatori con il 21.9%. C’era attesa su Canale 5 per il ritorno delle vecchie ‘Veline’, Shaila e Mikaela causa Covid per le loro nuove colleghe, a Striscia la Notizia: la media è di 4.049.000 spettatori con uno share del 16.3%. Nel preserale su Rai1 ‘L’Eredità’ ha totalizzato 4.660.000 spettatori per il 23.3% e su Su Canale 5 ‘Caduta Libera’ 3.496.000 spettatori pari al 17.9%

Infine tra i programmi del pomeriggio ‘Vita in Diretta’ ha sfiorato 2 milioni con 1.965.000 spettatori (16.5%), nella presentazione e 2.436.000 spettatori (il 18%) nella puntata reale. Invece Pomeriggio Cinque è piaciuto a 1.668.000 spettatori con il 13.4%, nella presentazione e 1.922.000 spettatori con il 13.8% nella seconda parte.