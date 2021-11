Superbonus 110% villette, salta il tetto del reddito. Sconti in fattura e cessione del reddito

In arrivo il Superbonus senza il tetto Isee non superiore di 25mila euro. Dopo le critiche arrivate da gran parte della politica e delle associazioni di categoria, le agevolazioni per la ristrutturazione della casa potrebbero essere accessibili quasi a tutti, ma con una tempistica più ristretta, attraverso la Cilas (asseverazione dei lavori), che potrebbe dover essere consegnata entro una data specifica nella prima parte dell’anno, forse a inizio primavera. Questo permetterebbe una limitazione delle domande e una spesa più facilmente sotto controllo per lo Stato.

LEGGI ANCHE: Covid, quarta ondata: Green pass, zone rosse e mascherine, piano del governo pronto

Sconti in fattura e cessione del credito

Sono previsti cambiamenti anche per sconto in fattura e cessione del credito. L’esecutivo inizialmente avrebbe voluto limitarlo al Superbonus 110 per cento, ma è stato raggiunto un compromesso. Chi beneficerà di questi meccanismi, potrà sfruttare subito il vantaggio fiscale, senza dover aspettare le detrazioni dall’Irpef negli anni successivi. Questa modalità avvantaggia tutte le famiglie. Come scrive il Corriere, l’obiettivo è prorogare il sistema introdotto nel biennio 2020-21 dal decreto Rilancio per il recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica, misure antisismiche, recupero o restauro delle facciate, installazione di impianti fotovoltaici o di colonne per la ricarica di veicoli elettrici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Contagi a scuola: le nuove regole e le polemiche dei dirigenti scolastici

Proroga del Bonus facciate

Prorogato per il 2022 anche il Bonus facciate, cioè la detrazione delle spese su interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici. La differenza per il 2022 è che la detrazione non sarà del 90%, ma del 60%.

Ristrutturazioni

La Manovra prevede anche la riduzione dell’aliquota di spesa rimborsata nell’ambito del Superbonus 110 per cento per i condomini. A partire dal 2024 saranno in calo dal 110% al 70%, poi del 65% l’anno successivo. In questo modo però, potrebbero tornare i vecchi bonus casa.