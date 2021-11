GF Vip 6, la confessione di Alex Belli indigna il web: “Succede ogni venerdì”

GF Vip 6, la confessione di Alex Belli indigna il web: ecco cosa sta accadendo proprio in queste ultimissime ore

Alex Belli continua a far parlare di sé. Questa volta l’attore, protagonista di Cento Vetrine, ha fatto una confessione dove ha giustificato il bacio con Soleil e ha aggiunto qualcosa che sta facendo parlare i fan del reality. Grazie al video pubblicato da un utente su Tik Tok siamo venuti a conoscenza della conversazione in cui l’attore afferma che non riesce a capire la reazione della moglie, poiché feste come quella di Halloween loro le facevano ogni venerdì.

GF Vip 6, la confessione indigna il web: “Succede ogni venerdì”

Nel video Alex Belli si lascia andare e parla di sua moglie e di quanto tempo abbia impiegato per trovare una con le sue qualità: “Ci ho messo 38 anni per trovare una persona libera come Delia. Noi ci siamo sposati promettendoci un amore libero. Quello che è successo nella notte di Halloween succede ogni venerdì a casa nostra. Stella viene in vacanza con noi, vive con voi. Man capisci?”.

Parole importanti, che hanno indignato il web e acceso più di una discussione proprio nelle ultimissime ore: tantissimi utenti, infatti, si starebbero interrogando sulle parole pronunciate dall’affascinante attore e penserebbero addirittura che tra lui e Delia esista una relazione ‘libera’ che coinvolge anche altre persone.