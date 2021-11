GF Vip 6, Cipriani furiosa per il cattivo gesto: “Ti ammazzo” – VIDEO

Chi la fa, l’aspetti. Francesca Cipriani furiosa dopo il cattivo gesto di un suo coinquilino: “Ti ammazzo”. Volano paroloni

Da quando Francesca Cipriani è entrata nella Casa del GF Vip 6 non ha dato un attimo di pace a Giucas Casella. I due hanno sempre scherzato insieme, ma questa volta la situazione è degenerata.

Mentre la Cipriani era in cucina intenta a preparare la cena con altri coinquilini della Casa, infatti, da dietro è arrivato il mago con un paio di forbici e le ha tagliato una ciocca di capelli. La reazione della showgirl è stata tutt’altro che inaspettata.

GF Vip 6, Francesca Cipriani rincorre Giucas Casella: “Ti ammazzo”

Non appena Francesca Cipriani si è resa conto di avere qualche centimetro di capelli in meno, tra gli occhi increduli di Carmen Russo, Soleil Sorge ed una delle sorelle Selassié, la showgirl ha iniziato a rincorrere Giucas Casella per la Casa.

Un teatrino divertente, ma che in molti ritengono di cattivo gusto. La Cipriani non ha affatto gradito lo scherzo del suo coinquilino urlandogli contro diversi paroloni e diversi: “Ti ammazzo”. Alla fine, Cipriani ha concluso con una promessa: “Questa volta non la passi liscia, sei un uomo finito”. Di sottofondo del video, gli altri coinquilini cercano di salvare Giucas ed indicargli dove nascondersi al sicuro per evitare le grinfie della showgirl.