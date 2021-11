Eliminazione improvvisa nella casa del GF Vip 6. “Ha infranto le regole”.

Nella casa del GF Vip 6 le sorprese sono sempre dietro l’angolo. L’ultima addirittura è una roba da non credere. Sophie dice di averlo visto con i propri occhi e se fosse così per davvero, rischierebbe grosso. Non lei, ovviamente, bensì, Alex Belli. L’attore nelle ultime settimane si è reso protagonista di diverse azioni, non belle, e l’ultima potrebbe essere la ciliegina sulla torta, quella che gli costerebbe l’addio al programma.

“Non è uscito, ma l’ha aperta, non si può proprio aprire. Se apri la prima porta rossa sei eliminato, se apri la seconda sei squalificato”. Questa è la testimonianza dell’ex tronista di uomini e donne la quale, con fermezza, ha affermato che secondo le regole presenti nel contratto firmano da loro, Alex dovrebbe dunque essere squalificato.

Leggi anche >>> Anticipazioni Love is in the Air, incidente per l’amato personaggio: apprensione tra i fan

GF Vip 6, eliminazione improvvisa nella casa: “Ha infranto le regole”

Nicola Pisu, presente alle dichiarazioni di Sophie, ha riportato ad Alex Belli quanto da lei detto: “Stanno dicendo in camera che sarai espulso. Lei dice che se tu giro la maniglia della seconda porta, dicono che già basta per eliminarti. Ma è vero che l’hai fatto?”.

Alex nega tutto con la calma di sempre e si dice molto tranquillo: “No, non mi eliminano. Devi proprio uscire, devi andare fuori, devi proprio varcarla. Nel mio caso mi ha bloccato Soleil”, ricorda. È chiaro tuttavia che, se così fosse, il Grande Fratello avrebbe dovuto cacciare immediatamente Alex e non attendere la puntata per farlo.