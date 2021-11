GF Vip 6, concorrente in lacrime: “Mi stanno massacrando” – VIDEO

Concorrente in lacrime nella casa del GF Vip 6. Il motivo lascia tutti senza parole: “Sono l’unica che l’ha trattato da uomo”

Miriana Trevisan finisce ancora una volta nell’occhio del ciclone per il modo in cui starebbe portando avanti la sua conoscenza con Nicola Pisu. I due si sono incontrati nella casa del GF Vip 6 e per il figlio di Patrizia Mirigliani, patrona di Miss Italia, sarebbe stato amore a prima vista.

Questa notte la showgirl ha festeggiato il suo 49esimo compleanno, ma a rovinarle il red party sono state Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Le due donne, nonché protagoniste di questa sesta edizione del reality di Mediaset, ancora una volta, si sono schierate dalla parte di Nicola e contro Miriana.

Il giudizio espresso dalla Ricciarelli e dalla Sorge ha mandato in crisi la Trevisan che non è riuscita a trattenere le lacrime. La cantante avrebbe addirittura minacciato la showgirl di non prendere parte al suo compleanno per il modo in cui starebbe trattando Nicola. Parlando della Ricciarelli, questo lo sfogo di Miriana in lacrime: “E’ una roba assurda. Ha detto che non viene al mio compleanno e che a mezzanotte se ne va a dormire perché ho fatto soffrire Nicola”.

Miriana Trevisan in lacrime al GF Vip 6 prima del suo compleanno: Katia Ricciarelli e Soleil Sorge si schierano dalla parte di Nicola Pisu

49esimo compleanno rovinato o quasi per Miriana Trevisan nella casa del GF Vip 6. La showgirl non è riuscita a trattenere le lacrime dopo le parole di Katia Ricciarelli in difesa di Nicola Pisu. “Erano due giorni che non sapevo perché non mi parlava, ma vi rendete conto? Sono stata l’unica che l’ha trattato da uomo. Nemmeno sua madre l’ha fatto“, ha raccontato Miriana.

La showgirl è stata chiara sin dall’inizio, c’è attrazione ma non pensa ci possa essere un futuro fuori dalla casa con il figlio di Patrizia Mirigliani. “Mi stanno massacrando”, ha detto la Trevisan facendo riferimento a Katia Ricciarelli e a Soleil sorge: “A me adesso mancano Jo e Ainett. Mi dispiace che non festeggio un compleanno da 5 anni ed ero felice di passarlo con tutti loro”.

Come riporta Biccy.it, Soleil si è invece rivolta direttamente a Nicola con testuali parole: “A me sembra che con te voglia la botte piena e la moglie ubriaca. Non vuole che tu sia freddo e poi però chiede la distanza. Non le permettere di giocare con i tuoi sentimenti, adesso basta!”. L’influencer è convinta che la 49enne stia giocando con Nicola e, presto, fuori dalla casa gli darà la prova finale.