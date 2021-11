Stefano De Martino, spunta un’anticipazione pazzesca: succederà molto presto. Tutto pronto per un debutto che cambierà la sua storia in tv

Il suo presente e il suo futuro saranno in Rai, perché Stefano De Martino ha dimostrato di poter reggere il peso di una conduzione e il pubblico lo apprezza in questo nuovo ruolo. Ma c’è un’indiscrezione che sta agitando il web e che potrebbe cambiare il destino del ballerino napoletano lanciato da ‘Amici’.

Perché secondo le ultime indiscrezioni il Grande Fratello Vip 6 andrà avanti almeno fino alla metà di marzo. E per questi tra fine novembre e inizio dicembre in Casa entreranno alcuni concorrenti nuovi anche se nessuno per il momento conosce i loro nomi. Ecco, uno di quelli più caldi, ma non perché lo diciamo noi, è quello di Adelaide De Martino, la sorella più giovane di Stefano.

Il suo nome è stato fatto nelle ultime ore a ‘Casa Chi’ da uno che se ne intende, come il giornalista Gabriele Parpiglia. Sembra che la produzione stia tentando in tutti i modi di convincere Adelaide a partecipare e in effetti lei la scorsa estate ha anche sostenuto un provino. Come andrà finire non lo sappiamo, ma certo sarebbe un nel modo di farsi conoscere dal grande pubblico.

Stefano De Martino, spunta un’anticipazione pazzesca: gli altri nomi per il GF Vip 6

Ma quello di Adelaide De Martino non è il solo nome che spunta per il futuro del GF Vip 6. Sempre nella stessa occasione è stato fatto anche quello di Vladimir Luxuria che con i reality ha un rapporto consolidato da anni. Aveva partecipato, vincendo, all’Isola dei Famosi 2008 quando ancora era trasmessa dalla Rai,. Ma più di recente era anche stata opinionista al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso.

Invece difficilmente ci sarà l’influencer Antonella Fiordelisi che a lungo ha fatto coppia con Francesco Chiofalo. Un peccato, perché da ex schermitrice avrebbe fatto una bella coppia con Aldo Montano. Sicuri anche i rifiuti del cantante Francesco Baccini, che non ha trovato l’accordo con la produzione preferendo altri impegni, e Jerry Calà nonostante il suo fosse un nome fortissimo da giocare.