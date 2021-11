GF Vip 6, scoppia a piangere nella notte: tutto organizzato a tavolino?

L’ultima puntata del GF Vip 6 è stata carica d’emozioni e la notte non è stata semplice da affrontare per i concorrenti

Quella di Soleil Sorge non è stata una puntata semplice. L’arrivo di Delia Duran che ha voluto parlare con lei ed Alex è stato emotivamente molto forte e l’ex tronista, nella notte, ha ceduto.

Dopo esser stata data della gatta morta in diretta TV, Soleil ha voluto sfogarsi con Manila Nazzaro a cui ha esposto le sue perplessità: “Io inizio a pensare che entrambi abbiano giocato a questo gioco. Le sto pensando tutte. Lei ad esempio secondo me ha detto che sono una gatta morta per provocarmi e farmi sclerare. Lui poi in effetti ha detto cose fraintendibili sulla nostra amicizia. Mi sento strumento di una roba che non mi appartiene. C’è qualcosa che non mi torna”.

GF Vip 6, Soleil Sorge vittima di un complotto?

Soleil Sorge è convinta di essere vittima di un complotto e ad aggravare la posizione dell’ex tronista c’è il fatto che, ormai, all’interno del GF Vip 6 danno tutti dell’attore ad Alex e non solo dal punto di vista professionale. Soleil si è sfogata a lungo con Manila: “Quindi mi stai dicendo che o è un attore ed è d’accordo con lei, oppure è cotto davvero? A me darebbe fastidio in entrambi i casi, perché se è un attore significa che lui e la moglie hanno fatto questo piano già prima, se prova qualcosa comunque passo male io da donna. Avete visto che mi sono presa io della gatta morta che doveva fermarlo”.

