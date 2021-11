Un’incredibile eliminazione al GF Vip 6. La decisione è stata del pubblico.

Siamo giunti al quattordicesimo appuntamento, l’ultimo della settimana, del GF Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste, sta macinando visualizzazioni da record e questa sera potrebbe registrare il massimo. Infatti quella di stasera sarà un’altra puntata di fuoco per i vipponi della casa che in questi ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con la nascita di nuovi dissapori all’interno del gruppo.

La scorsa settimana non c’è stata alcuna eliminazione ma questa sera uno dei Vipponi al televoto lascerà la casa. Un sondaggio online, non ufficiale, ha lasciato intravedere chi potrebbe essere a lasciare la casa più spiata d’Italia.

GF Vip 6, incredibile eliminazione: la decisione sorprende tutti

Dopo Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico ed Ainett Stephens chi lascerà la casa più spiata d’Italia? In nomination sono finiti Gianmaria Antinolfi, Jo Squillo, Soleil Sorge e Nicola Pisu e un sondaggio online ha reso il quadro abbastanza limpido.

Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’) ed i sondaggi sembrerebbero essere chiarissimi. Ad avere la peggio potrebbe essere Jo Squillo, ultima in TUTTI i sondaggi. Andrà a finire realmente così? Non resta che aspettare l’inizio della puntata per saperlo.