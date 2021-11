Anticipazioni Beautiful, Liam e Ridge stringono un patto rischioso

Le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful fanno sapere di un grande rischio che si assumono Liam e Ridge

Nelle puntate americane di Beautiful, a tenere banco in quel di Los Angeles è il ritorno in scena di due personaggi che stanno turbando la serenità dei protagonisti: Deacon e Sheila. Uno strano intreccio tra parentele, faranno in modo che Liam e Ridge stringeranno un patto rischioso, ma facciamo un passo indietro.

Quando Deacon torna a Los Angeles, la notizia non fa gioire nessuno, tranne Hope che decide di dare una seconda possibilità al papà. Tuttavia, Ridge verrà a sapere di una strana complicità tra l’uomo e Sheila grazie a Liam. Quest’ultimo è molto preoccupato per Hope che ammorbidirà anche il pensiero di Brooke: la donna, infatti, farà un passo indietro e non si opporrà più alla presenza di Deacon.

Anticipazioni Beautiful, il patto rischioso tra Liam e Ridge

Non è ancora ben chiaro quello che Liam e Ridge pattuiranno, ma il loro accordo sarà rischioso. I due non se ne staranno con le mani in mano a subire Sheila e Deacon, soprattutto dal momento in cui la mamma di Finn trama qualcosa insieme all’uomo oltre a turbare la serenità di Steffy.

Come già anticipato, non saranno periodi semplice per i Bridge ed i Lope: i loro rapporti saranno messi a soqquadro dalla presenza di due volti non voluti a Los Angeles.