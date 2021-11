La sospensione del programma Detto Fatto è vicina ad essere ufficializzata dalla Rai: chi sarà la sostituta di Bianca Guaccero? C’è un nome che si sta facendo largo fra le indiscrezioni e sembra essere sempre più probabile.

Dopo l’addio di Caterina Balivo, gli spettatori hanno lentamente abbandonato Detto Fatto. La Rai potrebbe dunque prendere molto presto la decisione di cancellare il programma. Bianca Guaccero, del resto, sarà subito impegnata nelle riprese di della seconda stagione di Fino all’ultimo battito, la fiction che vede impegnati anche Michele Placido e Marco Bocci.

LEGGI ANCHE >>> Alessia Marcuzzi finalmente sorride: arriva un complimento inatteso

NON PERDERTI >>> Bianca Guaccero rischia grosso: in arrivo la stangata dalla Rai

Secondo le indiscrezioni, in Rai non ci sarà una sostituzione di Bianca Guaccero: sarà proprio il programma ad essere rimpiazzato. Fra i nomi più probabili, c’è quello di Alessia Marcuzzi: dopo 25 anni a Mediaset, la conduttrice al momento si sta occupando della sua attività di influencer e dello sviluppo dei suoi brand di abbigliamento e cosmetica.

Sarà Alessia Marcuzzi a sostituire Detto Fatto?

Il periodo del lockdown a causa del Covid ha indotto molti a ripensare al proprio stile di vita. Così è stato anche per Alessia Marcuzzi, che avrebbe detto di non riconoscersi più nei programmi che stava conducendo per Mediaset. Da qui la sua clamorosa e completamente inaspettata decisione di lasciare il biscione dopo 25 anni di carriera.

LEGGI ANCHE >>> Detto Fatto, che imbarazzo in studio con Simona Ventura – VIDEO

Per lei potrebbe esserci all’orizzonte la possibilità di un doppio appuntamento in Rai. Ci sarebbe la possibilità condurre un programma scritto dall’autore Michele Guardì, che ha firmato anche i Fatti Vostri: questo format potrebbe prendere il posto di Detto Fatto. Inoltre, la sua presenza in Rai spianerebbe la strada per un impegno a Sanremo 2022.

Ecco un breve spezzone video dell’ultima puntata di Fino all’ultimo battito, dove Bianca Guaccero è fra i protagonisti della serie Tv: