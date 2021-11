Harry e Meghan, momenti di tensione tra i due: è accaduto ad Halloween! Una telefonata rischiava di rovinare la loro storia

La festa di Halloween non evoca dei ricordi bellissimi a Harry e Meghan. Un episodio del passato rischiava di segnare per sempre la loro storia proprio in questo giorno molto particolare. Nel 2016, per l’esattezza, il principe Harry era andato a far visita all’allora fidanzata in Canada, per trascorrere insieme la vigilia di Ognissanti. I due erano ancora alle loro prime fasi di relazione approfondita e hanno dovuto fare i conti con una telefonata molto difficile da gestire. Quella sera i Sussex vennero raggiunti da una chiamata proveniente dal Regno Unito, che comunicava loro come la storia sarebbe stata resa pubblica di lì a poco (ancora era top secret). Gli aiutanti di Harry a Kensington Palace, lo avvisarono di quanto stava per accadere, gettandolo nel panico più completo.

Il Mirror ha rivelato come la biografia non autorizzata Finding Freedom, scritta dai reporter reali Omid Scobie e Carolyn Durand, sosteneva che la coppia stava trascorrendo la serata “perfetta” prima che lo staff telefonasse.

“A distanza di circa quattro mesi dall’inizio della loro relazione, erano follemente innamorati e desiderosi di divertirsi in una delle loro feste preferite“.

“La sera del 29 ottobre, con Harry in città, la coppia ha deciso di andare a un grande party in costume organizzata alla Soho House di Toronto“.

Harry e Meghan, momenti di tensione tra i due: una telefonata rovinò il primo Halloween insieme

Secondo quanto riferito, Harry e Meghan hanno partecipato alla festa indossando maschere in stile veneziano per aiutarli a rimanere sotto copertura mentre si godevano Halloween.

“È stata forse la serata perfetta, finché non hanno ricevuto una chiamata da uno degli aiutanti di Harry a Kensington Palace. La coppia è stata informata che un giornale aveva scoperto la loro relazione e intendeva pubblicare la storia il giorno seguente”.

Mentre il Mirror non ha nominato il giornale, il Sunday Express ha dato la notizia che Harry e Meghan si stavano frequentando il 31 ottobre 2016. I duchi sarebbero rimasti sconvolti e arrabbiati quando hanno scoperto che la loro storia d’amore sarebbe diventata pubblica. Meno di due anni dopo, Harry e Meghan si sono sposati alla St George’s Chapel del Castello di Windsor. Quel momento lì però, a quanto pare, ha creato anche un pizzico di tensione nella coppia, con accuse reciproche di come sia venuta fuori la cosa. Halloween poteva essere la pietra tombale della loro relazione e invece fu solo uno dei passaggi da cui tutto ebbe inizio.