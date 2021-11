Aka7even, colpo di scena inaspettato: è successo dopo Amici

Aka7even ha preso una decisione clamorosa a meno di un anno dalla fine della sua esperienza ad Amici

Amici di Maria De Filippi ha costituito una crescita professionale, ma soprattutto personale per Aka7even che ha avuto modo di mettersi in gioco e confrontarsi con professionisti del mondo dello spettacolo. Dopo aver lanciato un disco, lo stesso nella sua versione estiva ed aver annunciato un libro, il cantante di Amici 20 ha preso una nuova decisione.

Tutto coincide con l’uscita del libro: “Con il libro e con 6 PM ho deciso di mettermi a nudo. Mettersi a nudo è un po’ come sbloccare il traffico delle sei. La strada è piena di macchine, ma piano piano, una ad una, la sposti per liberare il passaggio”.

Aka7even ha scelto: “È giusto che conosciate Luca”

Aka7even ha deciso di diventare semplicemente Luca: “Mi tingo i capelli di giallo per sembrare un altro. Sono ritornato me stesso. Mi sento bene, mi apprezzo per ciò che sono. Mettersi a nudo non vuol dire togliersi i vestiti di dosso e mostrare il proprio corpo, ma significa liberarsi del proprio corpo sotto forma di scudo e mostrare la propria anima, proprio come si fa quando si affronta una relazione”.

Tutto è nato dalla scelta di tornare al suo colore naturale, ad essere il Luca Marzano che è sempre stato. Questo non è un addio ad Aka7even, ma un passo verso la libertà di essere sé stesso.