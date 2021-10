Un Posto al Sole anticipazioni, protagonista rischia grosso: telespettatori in apprensione

Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano numerosi colpi di scena per protagonisti della storica soap. Tutto quello che c’è da sapere sulle puntate in onda dall’1 al 5 novembre 2021

Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda dall’1 al 5 novembre 2021, continueranno a lasciare con il fiato sospeso gli appassionati della storica soap. A Palazzo Palladini sarà un momento di festa con l’arrivo di Serena e la new entry della famiglia Sartori, Elisabetta. Per Rossella, invece, questo continua a non essere un periodo facile. La neo-dottoressa si troverà divisa tra due fuochi e non solo, il suo nuovo ammiratore, Mattia, potrebbe cominciare a pianificare qualcosa di brutto. A causa della sua gelosia la ragazza è sempre più in pericolo.

Intanto Vittorio e Speranza sono sempre più vicini. Lo speaker però, un istante prima di lanciarsi in questa nuova relazione, potrebbe avere qualche ripensamento. L’arrivo di Elisabetta a Palazzo Palladini farà ingelosire la piccola Irene. Dopo la confessione del tradimento, invece, Michele farà il possibile per riconquistare Silvia. Il giornalista decide così di cambiare atteggiamento mostrandosi più presente nella vita di sua moglie. La proprietaria di Caffè Vulcano riuscirà a dimenticare Giancarlo? Questo lo scopriremo molto presto.

Clara in ansia durante i festeggiamenti per il battesimo di Federico: c’entrano Patricio e Alberto. Le anticipazioni di Un Posto al Sole

Speranza, incoraggiata dalla famiglia Del Bue, sembra pronta ad affrontare il padre. La ragazza deciderà di raccontare alla famiglia che è iscritta alla facoltà di medicina veterinaria, ma potrebbe avere bisogno della vicinanza di Vittorio. Intanto Michele continua a fare il tutto e per tutto per riconquistare sua moglie che messa alle strette anche da Giancarlo, dovrà prendere una decisione definitiva.

Nel frattempo sulla terrazza di Boschi si festeggia il battesimo di Federico e nonostante sia questo un momento di gioia per Clara, la ragazza teme che da un momento all’altro possa partire la rissa tra Alberto Palladini e Patrizio Giordano. Infine, dopo il periodo difficile attraversato da Marina con Fabrizio, i due sembrano aver trovato un po’ di pace anche se presto un nuovo ostacolo potrebbe compromettere la loro serenità.