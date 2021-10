Il gesto di Maria De Filippi nel corso della puntata di Tu Si Que Vales ha commosso tutti.

Nel corso della puntata di Tu Si Que Vales andata in onda sabato 30 ottobre su Canale 5, Maria De Filippi si è resa protagonista di uno dei momenti più emozionanti della serata. Si tratta dell’esibizione di Giovanni e Agnese, due ragazzi down che hanno alle spalle una storia davvero bella, fatta di rivalsa e di rinascita. Entrambi rappresentano Associazione di idee, che costruisce vari progetti di inclusione sociale. Fra di questi c’è un’iniziativa che include 12 ragazzi con la sindrome di Down. A tutti loro viene insegnato ad avere più autonomia per potere, un giorno, vivere in modo indipendente.

Giovanni si occupa della parte della libreria e dell’accoglienza delle persone e di “cose informatiche mentre Agnese si occupa dei bagni, dei rifiuti organici e di rifornire il frigorifero.

Tu si que vales, il gesto di Maria De Filippi commuove tutti – VIDEO

Maria de Filippi, dopo aver ascoltato la loro storia, ha chiesto a Giovanni se avesse mai visto Amici. Al suo sì la conduttrice ha invitato la ballerina Giulia Stabile a salire sul palco per conoscerlo, per ballare e per farsi una foto con lui. La scena ha commosso moltissimo i telespettatori che su Twitter si sono sbizzarriti con un sacco di tweet di apprezzamento per il siparietto.