GF Vip 6, durissimo scontro nella notte con Manuel Bortuzzo: “Vai via”

Dure critiche al GF Vip 6 nei confronti di Manuel Bortuzzo per il comportamento avuto con Lulù Selassiè. Nella notte un altro duro scontro tra i due.

Non si fermano le critiche a Manuel Bortuzzo. Partito come uno dei concorrenti più amati del reality show, l’ex nuotatore ha fatto indispettire telespettatori e critica per il suo comportamento nei confronti di Lulù Selassiè. Durante la notte seguita alla puntata in diretta andata in onda venerdì 29 ottobre, Manuel si è ritrovato a conversare con l’amico Aldo Montano. Così la principessa voleva allargare la compagnia mettendosi al fianco di Bortuzzo.

La reazione dell’ex nuotatore però è stata del tutto inaspettata. Infatti Manuel ha letteralmente cacciato Lulù asserendo: “No, vai via, vai via“. La principessa, una volta compresa che la sua presenza era di troppo, ha così deciso di andare via. Bortuzzo ha cercato di chiarire con Selassiè, rivelando che stava semplicemente aggiustando il piumone. Ma proprio dopo quest’affermazione Lulù ha inveito contro Manuel gridando: “Sei un pezzo di m****“.

GF Vip 6, litigio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: volano parolacce

Ad assistere al nuovo litigio tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè c’era Aldo Montano che è rimasto sfasato, visibilmente sorpreso dalla piega presa dalla situazione e dalle parole taglienti di Manuel. Il campione olimpico, però, alla fine ha deciso di osservare il tutto in religioso silenzio. Per questo motivo Montano non ha messo bocca sulle scintille scoccate tra il 22enne e Lucrezia.

I telespettatori che hanno assistito alla scena, però, si sono divisi su Twitter. La gran parte però si è schierata a favore della principessa arrivando ad insultare l’ex nuotatore. Nella giornata di ieri anche le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe avevano avvertito il concorrente in diretta: “Manuel, non illudere Lulù“. Un consiglio che Bortuzzo sembrerebbe aver preso alla lettera, allontanando nuovamente una delle tre principesse Selassiè.