Un famosissimo cantante, che ha anche scritto la storia di Sanremo, ha annunciato il suo addio definitivo al programma. Ecco le sue parole e cosa sta facendo in questo momento.

Claudio Baglioni ha avuto l’opportunità di essere sia direttore artistico che conduttore delle edizioni del Festival di Sanremo del 2018 e 2019. Il cantante ricorda con affetto queste esperienze. Per la prima edizione si auto-nominò “dittatore artistico“, mentre per la seconda scelse il soprannome di “dirottatore artistico“.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo 2022, ex protagonisti dei talent nella kermesse canora: anche da Amici

NON PERDERTI >>> Sanremo 2022, Amadeus apre al grande ritorno della band?

Quest’ultimo nomignolo fu scelto proprio per le tante piccole rivoluzioni che portò nel format, come ad esempio l’unione delle categorie “giovani” e “campioni”, oltre ad abolire le eliminazioni. Come artista, ricorda che diversi anni fa Sanremo era “un posto ‘aristocratico’, dove non si doveva andare”, mentre oggi è tornato a rappresentare il gusto del pubblico.

Sanremo, le motivazioni dell’addio: “È un lusso”

Claudio Baglioni, a differenza di Amadeus, non è mai tornato indietro sui suoi passi. Dopo aver condotto due edizioni, non ha mai voluto accettare di condurre una terza volta la kermesse musicale. Nel corso dell’intervista diffusa da Verissimo il 30 ottobre, il cantante ha le idee chiare riguardo l’addio a Sanremo: “Credo proprio che non lo rifarei“.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo, un volto di Mediaset come conduttore al posto di Amadeus: che bomba!

Il festival della canzone italiana è dunque un lusso che ci si può permettere una o due volte al massimo. Baglioni al momento è impegnatissimo con il tour della sua opera concerto “In questa storia che è la mia“, al cinema dal 2 al 4 novembre. Anche questo conferma con il cantante sia ormai lontanissimo dall’Ariston.