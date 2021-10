Royal Family, altro stop per la Regina Elisabetta: il messaggio che allarma tutti. Per il momento le sue apparizioni sono soltanto virtuali

In buone condizioni, ma per ora di uscire non se ne parla. E così la Regina Elisabetta sarà costretta a stare ferma ai box, quindi in casa, almeno per le prossime due settimane come le hanno consigliato i medici.

In realtà il suo stato di salute è giudicato soddisfacente, come riporta anche la stampa inglese, però non tali da permetterle di onorare gli impegni presi già mesi fa. Per questo ha dovuto annullare il previsto viaggio in Irlanda del Nord ed è anche stata costretta ad una notte in ospedale. Sempre per questo ha rinunciato anche al vertice Cop26 previsto a Glasgow.

Il messaggio di Buckingham Palace è chiaro: “A seguito del loro recente consulto riguardo la necessità della Regina di riposare per alcuni giorni, i medici di Sua Maestà le hanno consigliato di protendere il riposo per almeno le prossime due settimane. I medici hanno avvisato che Sua Maestà può continuare a svolgere compiti leggeri e da scrivania durante questo periodo, comprese alcune udienze virtuali, ma non effettuare visite ufficiali. Sua Maestà si rammarica che ciò significhi che non potrà partecipare al Festival della Memoria sabato 13 novembre. Tuttavia, resta ferma l’intenzione della Regina di essere presente per il Servizio Nazionale della Memoria nella Domenica della Memoria, il 14 novembre”.

Royal Family, altro stop per la Regina Elisabetta: un membro della famiglia non la perde un attimo

L’ultima apparizione in pubblico della regina risale a due settimane fa. Da allora Elisabetta ha onorato i suoi impegni ma solo in modo virtuale. Nelle ultime ore è successo anche per salutare il poeta inglese David Constantine, che è stato insignito con la Medaglia d’Oro.

E secondo gli spifferi di corte, chi è in questo momento che sta più vicino alla sovrana? Kate Middleton, non c’erano dubbi. Come scrive ‘US Weekly’, la moglie di William ha fatto arrivare un grande mazzo di fiori a nome di tutta la famiglia e soprattutto passerebbe diverse ore al telefono con la nonna del marito.