Mediaset, arriva un’indiscrezione pazzesca: stop al programma

La Mediaset ha deciso di interrompere la trasmissione di un programma: il format è stato fermato prima ancora di partire: cos’è successo.

Secondo una voce insistente Mediaset è pronta a rivedere la programmazione dei prossimi mesi. Infatti i vertici del Biscione sarebbero pronti a chiudere un programma prima ancora di mandarlo in onda. Stiamo parlando del nuovo programma di Italia 1 chiamato ‘Back to School‘. Alla guida del format doveva esserci Nicola Savino, attualmente impegnato con la nuova stagione de ‘Le Iene Show‘.

Il debutto del programma era previsto per la prima serata di mercoledì prossimo e vedeva un gruppo di celebrità alle prese con un viaggio a ritroso nel tempo che li avrebbe riportati a scuola. In ogni puntata le celebrità in questione si sarebbero sottoposte ad un esame di Quinta Elementare valutato da un gruppo di veri insegnanti della scuola primaria. Andiamo quindi a vedere chi dovevano essere i protagonisti del format.

Mediaset, cancellato ‘Back to School’: chi erano i protagonisti

Dietro i motivi della cancellazione di Back to School ci sarebbe l’insufficienza del materiale raccolto da Mediaset. Quindi il format potrebbe subire lo stesso trattamento riservato a ‘Scene di un Matrimonio‘. Infatti il programma di Anna Tatangelo è stato ricollocato dalla domenica pomeriggio al sabato pomeriggio. Inoltre Savino aveva assortito anche un bel cast per il programma.

Infatti dovevano partecipare alla trasmissione: Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Totò Schillaci, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta , Andrea Zelletta, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Eleonora Pedron, Flavia Vento e Scintilla. Adesso quindi c’è grande attesa da parte dei telespettatori, per capire se il programma sarà ufficialmente cancellato o solamente ricollocato.