Anticipazioni Una Vita, menzogne e lettere anonime: protagonista rischia la vita

Ad Acacias 38 le cose si mettono sempre peggio per Genoveva. Tutti hanno un motivo per incastrarla: le anticipazioni di Una Vita

Le nuove putate di Una Vita lasceranno senza parole gli appassionati della soap spagnola. Al centro della scena il ritorno di Israel. Il ragazzo questa volta ha intenzione di giocarsela fino alla fine pur di ottenere la sua vendetta contro Genoveva. Arriverà ad Acacias in punta di piedi per passare inosservato e si rifugerà nella casa dei Dominguez.

Intanto dopo il tentato avvelenamento Felipe si è svegliato dal coma ma la sua memoria sembra aver dimenticato molte cose, tra queste il vero rapporto con sua moglie. La Salmeron approfitterà della situazione per riconquistare l’avvocato. Ma la dark lady inizia ad avere qualche sospetto: non crede del tutto all’amnesia di suo marito.

Infine Genoveva è preoccupata per le lettere anonime che starebbe ricevendo. Si tratta di Israel? Nel frattempo quest’ultimo viene scoperto a casa dei Dominguez e Cesareo lo invita a lasciare l’abitazione. Il Becerra però è sempre più ostinato nel voler mettere in atto il suo piano prima di lasciare Acacias: deve ottenere vendetta contro la Salmeron.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Anticipazioni Love is in the Air, terribile incidente per un protagonista: fan in ansia

Anticipazioni Una Vita, Felipe si tradisce facendo insospettire la Salmeron: interviene Ramon

Felipe svegliatosi dal coma ha più volte detto di non ricordare nulla degli anni passati. Ma ecco che all’improvviso si tradisce: l’avvocato confessa di sapere della morte di Ursula Dicenta. A questo punto la Salmeron, che già dubitava dell’amnesia di Felipe, avrà un’ulteriore conferma sui suoi sospetti. L’avvocato ha finto di aver perso la memoria per incastrare sua moglie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Checco Zalone, lutto improvviso per il celebre attore: l’annuncio sui social

La dark lady finirà per accusare Ramon perché complice dell’Alvarez Hermoso. Il capostipite della famiglia Palacios farà di tutto per convincere Genoveva di non avere nulla a che fare con la menzogna. Anzi, l’uomo farà notare alla Salmeron che Felipe ha realmente perso la memoria. Quale sarà la sua reazione? Stando alle anticipazioni di Una Vita, la dark lady di Acacias non si lascerà convincere così facilmente.