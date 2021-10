Alessia Marcuzzi, il suo futuro dopo l’addio a Mediaset: l’indiscrezione

Dopo l’addio a Mediaset il futuro lavorativo di Alessia Marcuzzi fatica a prendere forma: l’indiscrezione su un presunto ritorno a Le Iene

Dopo 25 lunghissimi anni con l’ammiraglia Mediaset, lo scorso giugno Alessia Marcuzzi ha detto addio al gruppo di Cologno Monzese. Una decisione che ha inevitabilmente lasciato senza parole i telespettatori. Proprio questi ultimi, più volte, si sono chiesti chi o cosa avesse spinto la 48enne a lasciare la Mediaset dove nel corso degli anni ha riscosso numerosissimi successi.

Ed ecco che a distanza di circa quattro mesi il futuro televisivo della Marcuzzi ancora fatica a prendere forma. Stando a quanto riportato da Dagospia, la conduttrice romana avrebbe ricevuto due proposte lavorative, purtroppo sfumate nel nulla. Scendendo nel dettaglio, la Marcuzzi avrebbe rifiutato un programma su La7 e un ruolo nel talent condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

Alessia Marcuzzi e il presunto ritorno a Le Iene: evenienza che farebbe impazzire di gioia i telespettatori

Sul web è inoltre circolata voce su un presunto ritorno di Alessia Marcuzzi a ‘Le Iene’ ma, stando a quanto riportato da Dagospia, per il momento sono solo indiscrezioni e nulla di ufficiale. Intanto se così fosse, la Marcuzzi potrebbe allietare il pubblico di Italia Uno a partire dal prossimo gennaio 2022. Infine, la presenza della conduttrice romana nel suddetto programma di approfondimento e attualità sorprenderebbe in modo positivo i telespettatori che da anni erano abituati al modo in cui conduceva il seguitissimo format.

A manifestare la sua mancanza a ‘Le Iene’ è stato anche il collega Nicola Savino. Le parole spese dal conduttore hanno subito fatto sperare in un ritorno di Alessia Marcuzzi. Staremo a vedere. In ogni caso la conduttrice dovrebbe fare a rotazione con le altre dieci conduttrici che quest’anno si alternano al fianco di Savino.