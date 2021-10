GF Vip 6, incredibile rivelazione di Francesca Cipriani: che emozione!

Francesca Cipriani fa una confessione ai suoi compagni d’avventura del GF Vip 6: che grande emozione in Casa

Da quanto Francesca Cipriani è entrata all’interno del GF Vip 6 non ha fatto altro che parlare del fantomatico fidanzato Alessandro. Quest’ultimo è anche entrato nella Casa insieme a tutti i VIP e si è dimostrata una persona d’oro, così come ha fatto notare anche il padrone Alessandro Signorini.

A rendere tutto più speciale è la stessa Francesca Cipriani che, più volte, ha regalato divertentissimi teatrini col fidanzato. La showgirl è diventata la più imitata della Casa perché, quando vede o sente Alessandro, va fuori di sé.

GF Vip 6, Francesca Cipriani ed Alessandro convoleranno a nozze

Un amore vero e puro quello tra Alessandro e Francesca Cipriani. Quest’ultima ha confessato ai suoi coinquilini: “Mi ha rassicurata, ma non vedo l’ora che mi faccia la proposta. Vogliamo sia il matrimonio che un bambino. Ma la proposta ufficiale comunque va fatta. Non sembra ma sono all’antica”.

Nozze in vista, dunque, per la coppia e chissà che la proposta non arriva proprio al termine del suo percorso all’interno della casa del GF Vip 6. L’ex Pupa è ormai convinta: Alessandro è quello giusto e non ha problemi ad ammettere che sta aspettando il matrimonio con il suo fidanzato. Con ogni probabilità, al matrimonio ci sarà anche gran parte della Casa con cui Francesca Cipriani ha condiviso l’intera avventura e con la quale Alessandro ha avuto a che fare, anche se per poco.