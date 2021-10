Facebook: nuovo nome e funzioni, cosa cambia adesso

“C’è un’altra cosa di cui vi voglio parlare oggi”, ha annunciato Mark Zuckerberg durante l’evento annuale Connect. Facebook cambia nome: “Da oggi è Meta”. Il ceo ha illustrato il futuro prossimo del social più popolare al mondo: “È tempo di avere un nuovo brand per la nostra società, che includa tutto ciò che facciamo”, ha aggiunto.

LEGGI ANCHE: Pensioni, Giaccone (Lega) a iNews24: “Il paradosso è che il Pd non si scandalizzi per il ritorno alla legge Fornero”

Meta è un nome ispirato al greco “oltre”, perché diventerà un vero e proprio mondo virtuale. “Il metaverso è il prossimo capitolo di internet, è fatto per connettere le persone e Horizon è la piattaforma che stiamo costruendo”, ha affermato Zuckerberg.

“La nostra mission rimane la stessa, non cambieranno le nostre app e i loro nomi, ma ora abbiamo una nuova stella polare: portare in vita il Metaverso”, ha aggiunto.

“Da ora in poi sarà prima il Metaverso, non prima Facebook”, ha spiegato Zuckerberg in riferimento al nuovo nome: “Sarà il successore di internet mobile”. Il motivo del cambio di nome è riflettere le opportunità di crescita, andando oltre i social e raggiungendo tutti gli spazi online noti come metatarso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Influenza stagionale, i consigli del prof Di Perri su come proteggersi

Si tratterà di una vera e propria realtà virtuale condivisa, dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar. “Nel tempo spero che la nostra azienda sarà vista come la società del metaverso”, ha continuato il ceo di Facebook.

“Siamo all’inizio del prossimo capitolo della nostra società”, ha dichiarato Zuckerberg. Facebook sarà scambiata a Wall Street con il nuovo ticket MVRS dal primo dicembre. Il nuovo ticket riflette il cambio di nome della società in Meta per sottolineare il ruolo centrale del metaverso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ddl Zan, Migliore (Italia Viva) a iNews24: “Franchi tiratori nel Pd e M5s”

Inoltre Zuckerberg ha annunciato di star lavorando “su diversi prodotti hardware per il metatarso”, fra i quali un nuovo headset per la realtà virtuale chiamato Cambria. Nello sviluppo di questo metatarso, come ha detto, bisognerà costruire “sicurezza e privacy”, aggiungendo che la società ha commissionato e sta portando avanti numerosi studi su “sicurezza, privacy e inclusione”.