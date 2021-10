Elisabetta Canalis, rivelazioni pazzesche sul suo passato: fan commossi 

Elisabetta Canalis si racconta senza filtri. Rivelazioni che hanno lasciato i fans senza parole: “Ho sofferto anch’io”

Raggiunta dal settimanale Grazia, Elisabetta Canalis ha stupito i suoi fans rilasciando importanti rivelazioni. La showgirl, senza filtri, ha parlato del suo passato e di quanto abbia sofferto a causa dell’infedeltà. Dichiarazioni che sono arrivate dopo il gossip che ha riguardato Ambra Angiolini e il tradimento del compagno Massimiliano Allegri.

L’attrice italiana, che da diversi anni vive negli Stati Uniti, ha ammesso di essere stata tradita proprio come la sua collega. Difatti, al settimanale, Elisabetta ha dichiarato di essersi immedesimata molto: ” In passato mi sono trovata nella posizione di Ambra. Avere il cuore a pezzi e sentirselo ricordare non è piacevole”.

Elisabetta Canalis ha lasciato l’Italia per scapare dal gossip: il sogno per il futuro

Elisabetta Canalis ha lasciato l’Italia anche per scappare dal gossip. La 43enne oggi vive felicemente in America con suo marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva. Spesso però gli impegni professionali la riportano nel suo Paese di origine, ma appena terminano le registrazioni prende il primo volo per tornare a Los Angeles: “Mia figlia va a scuola e io voglio essere lì ad accompagnarla”.

Ma tornando alle delusioni ed ai tradimenti, la Canalis ha ammesso di sapere bene cosa significa ritrovarsi sulle pagine dei giornali per le questioni private. “Molte persone la vivono comunque bene, a me cambiava la giornata. Cammini per la strada, vai dal salumiere e tutti si sentono liberi di dire il loro pensiero”, ha raccontato la showgirl al settimanale Grazia sottolineando che se fai questo lavoro e sei di malumore è meglio restare a casa: “Sei un privilegiato e per rispetto del pubblico e di chi non ha avuto questa fortuna, non puoi essere sgarbato”.

Oggi Elisabetta è felice accanto a Brian: “Mio marito è un essere umano speciale, che oltre ad amarmi, vuole il mio bene. È al mio fianco sempre, nella gioia e nel dolore. E tollera i miei difetti”. A proposito di volere il suo bene, la showgirl ha dichiarato che Brian, famoso chirurgo, le ha promesso che un giorno torneranno insieme in Italia per restarci definitivamente.