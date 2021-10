Checco Zalone, lutto improvviso per il celebre attore: l’annuncio sui social

Checco Zalone scosso per la morte di una celebre artista: aveva collaborato in due delle sue pellicole. Il ricordo su Facebook

Checco Zalone affranto per un lutto improvviso che ha scosso il mondo del cinema e del teatro. Si è spenta all’età di 72 anni l’attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana Ludovica Modugno. Nata a Roma nel 1949, la Modugno era vedova dell’attore e doppiatore Gigi Angelillo e sorella di Paolo Modugno. La sua passione per il teatro l’ha portata sul primo palcoscenico quando aveva soli 4 anni.

L’artista da tempo lottava contro un male che poco alla volta l’ha strappata agli affetti più cari. Sul web sono in tanti i colleghi che la ricordano per la sua bravura e professionalità, tra questi Checco Zalone. L’attore su Facebook ha scritto: “Una grande attrice che non lo faceva mai pesare. Ciao mamma/zia Ludovica”. L’artista ha collaborato con il comico in due delle sue pellicole: “Cado dalle nubi” e “Quo vado?”.

Ludovica Modugno, ricordiamo alcuni dei suoi lavori: aveva collaborato anche con Checco Zalone

Ludovica Modugno ha esordito nel mondo del cinema e dello spettacolo quando aveva soli 4 anni. E’ stata anche la voce del bambino protagonista nel film del 1956 “Marcellino pane e vino”. Quando ha debuttato come doppiatrice, Ludovica aveva 7 anni. E’ stata protagonista in numerose telenovele come: “Cime tempestose”, “Il novelliere”, “La Pisana” e “Ricordo la mamma”.

La sua carriera televisiva l’ha vista anche nelle più recenti serie andate in onda sul piccolo schermo: “Il maresciallo Rocca”, “Edda” e “Una donna per amico”. Tra i tantissimi lavori ricordiamo infine la collaborazione con Zalone. L’artista ha ricoperto il ruolo della madre in due pellicole del comico: “Cado dalle nubi” e “Quo vado?”.