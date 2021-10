Calciomercato Juventus, cessione eccellente in vista: Allegri ha già deciso. Se ne era parlato già in estate ma ora sembra inevitabile

La Juventus di Massimiliano Allegri è tornata a marciare ad un passo da primi posti nelle ultime giornate. Dal pareggio casalingo con il Milan del 19 settembre, sono arrivate quattro vittorie e un 1-1 contro l’Inter domenica scorsa. Difesa blindata e primo posto nel girone di Champions League ormai quasi archiviato. L’ex tecnico rossonero ha saputo mettere le mani nei punti giusti per risollevare una squadra che sembrava caduta in disgrazia. Il problema è che gli altri corrono e proprio il ‘Diavolo‘, dopo la vittoria nell’anticipo sul Torino, è distante ben 13 punti. Contro il Sassuolo (Allianz Stadium ore 18.30) non si può sbagliare e proprio per questo verrà impiegata la migliore formazione possibile. Dal 1′ dovrebbe esserci anche De Ligt, al fianco di Leonardo Bonucci. L’olandese, dopo i vari acciacchi fisici di questo inizio d’anno, aveva perso il posto da titolare, con Chiellini tornato a far coppia fissa con il compagno di Nazionale.

Calciomercato Juventus, cessione eccellente in vista: De Ligt verso il Chelsea

Proprio il giovane orange è al centro di discorsi di mercato in vista di giugno. Il suo contratto pesa per 8 milioni di euro netti a stagione sulle casse bianconere. Il tentativo del nuovo corso di Maurizio Arrivabene in società è quello di abbassare il monte ingaggi, per limitare i conti in rosso. Uno dei sacrificati potrebbe essere quindi proprio Matthijs De Ligt. Su di lui, già nel corso della scorsa estate, si era interessato il Chelsea. I ‘Blues’ perderanno a giugno sia Rudiger che Christensen, arrivati a scadenza e devono trovare sostituti validi. Secondo ‘Goal.com’, la Juventus avrebbe offerto tramite il procuratore Mino Raiola il proprio difensore. Da lì potrebbero uscire i soldi necessari per la campagna acquisti e liberare il posto nel bilancio per il ritorno di Pogba.