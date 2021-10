Anticipazioni Love is in the Air, terribile incidente per un protagonista: fan in ansia

Settimana ricca di avvenimenti a Love is in the Air. Tutte le anticipazioni dal 25 al 30 ottobre: al centro della scena Eda e Serkan

Nuova settimana ricca di avvenimenti per i protagonisti di Love is in the Air. Al centro della scena ancora Eda e Serkan. Dopo il falso incidente, l’architetto chiederà aiuto a Melek e Ceren per organizzare una sorpresa alla ragazza: una bellissima cena. A questo punto la Yucel fingerà di sentirsi depressa e chiederà alla Yıldız di uscire insieme trascinandola in un ristorante. Arrivate a destinazione Melek se ne andrà in punta di piedi per dare spazio a Serkan.

L’architetto farà tardi alla cena ma superati alcuni imprevisti, arriverà al ristorante dove finalmente bacia Eda. Dopo il bacio la Yıldız è convinta che il ragazzo abbia ricordato l’amore che li unisce, ma in realtà Serkan le rivela di averla baciata solo nel tentativo di recuperare tutto quello che non ricorda più. A questo punto voleranno gli schiaffi: Eda sarà estremamente delusa.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Bianca Guaccero, la sospensione di Detto Fatto: il motivo

Anticipazioni Love is in the Air, Eda cade in acqua dallo yacht: Serkan preso dal panico

Eda e Deniz manderanno in crisi Serkan. L’architetto vuole a tutti i costi capire se tra i due c’è una relazione. Intanto Ferit salterà la prima seduta di terapia e si dedicherà alla sfilata di Eda e Deniz. Ayfer sarà invece ricattata da Metin che vorrà del denaro. A questo punto Aydan si recherà in banca con Ayfer e Seyfi per effettuare il pagamento. All’uscita saranno notati dalla zia di Eda. Questa ultima per un pelo non viene investita dalla loro auto.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Temptation Island 2022, retroscena e indiscrezioni: cambia tutto?

Le creazioni di Sevim riscuoteranno un grandissimo successo grazie alla sfilata. Per questo motivo deciderà di invitare sul suo yacht Deniz, Eda, Serkan e Selin. Mentre sono in giro per festeggiare, Eda perderà involontariamente l’equilibrio finendo in mare. Serkan sarà sconvolto. Ma chi presterà soccorso alla ragazza? Staremo a vedere.