La puntata odierna di Uomini e Donne sarà ricca di colpi di scena. Al centro dell’attenzione i due troni: le anticipazioni

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che quella odierna sarà una puntata ricca di colpi di scena. Al centro dell’attenzione vedremo sicuramente il cavaliere napoletano Armando Incarnato. L’imprenditore continuerà ad essere confuso dopo le ultime conoscenze non andate a buon fine. A deluderlo questa volta sarà Marika Geraci.

Dopo una partenza più focosa, i due prenderanno dunque le distanze. Cosa deciderà di fare il cavaliere partenopeo? Ma la puntata di oggi, martedì 26 ottobre, non sarà incentrata solo su Armando e Marika. Al centro dello studio vedremo anche Ida Platano. La dama dopo aver messo un punto alla conoscenza con Marcello Messina si focalizzerà probabilmente su Alessandro, il nuovo arrivato.

Uomini e Donne, puntata ricca di avvenimenti nel trono over e in quello classico: le anticipazioni di oggi

La puntata di oggi, martedì 26 ottobre, lascerà il pubblico di Uomini e Donne senza parole. Come dicevamo al centro della scena Armando Incarnato mostrerà le sue nuove titubanze. Tra il cavaliere e Marika ci sarà un raffreddamento. Infine nel trono over si parlerà anche della Platano. Ma non è tutto: la puntata odierna darà spazio anche al trono classico.

In studio attenzione alla tronista romana Roberta Ilaria Giusti. La 21enne starebbe attraversando un momento di crisi in quanto vorrebbe uscire dal programma con due corteggiatori: Luca e Samuele. Con entrambi sente di aver costruito qualcosa di significativo. Quale sarà la sua decisione finale? Roberta dovrà lasciare il talk show di Mediaset con un solo corteggiatore.