TimVision, arriva il primo reality sul fantacalcio: cast d’eccezione

TimVision ha sorpreso tutti dopo aver rivelato che a breve verrà lanciato il loro primo reality.

TimVision, società gestita dal gruppo Telecom Italia, che dal 2020 offre più di 10mila contenuti ai suoi abbonati, ha sorpreso tutti. Il motivo? L’azienda ha deciso di lanciare un reality show sul Fantacalcio. I protagonisti sono gli otto personaggi che si calano nella parte di fantallenatori.

Fantacalcio Serie A Tim sfrutta il fantacalcio per instaurare in studio un’atmosfera leggera e scherzosa. Come in ogni lega tra amici, la giornata di gare è l’occasione per chiacchierare, ironizzare sulle scelte di formazione e divertirsi insieme e divertire il pubblico da casa.

TimVision, primo reality verso il lancio: pubblico in visibilio

I concorrenti hanno la possibilità di raccontare le loro tattiche di fantacalcio e rivelare le loro impressioni sugli altri giocatori attraverso l’utilizzo dei confessionali, qualcosa che in largo modo potrebbe richiamare il GF Vip.

Per accentuare l’interazione tra loro, è stata creata una chat nella quale possono scambiarsi messaggi e vocali per commentare i risultati della giornata di Serie A. Gli otto protagonisti saranno Pierluigi Pardo , Luigi Di Biagio, Bernardo Corradi, Ivan Zazzaroni, Ludovica Pagani, Riccardo Rossi, Malcom Pagani e Ludovico Rossini.