Mottarone: continuano i lavori per rimuovere la cabina precipitata

È proseguito per tutta la giornata di lunedì 25 ottobre il lavoro preparatorio dei Vigili del fuoco sulla montagna del Mottarone a seguito della tragedia del maggio scorso, quando la cabina della funivia precipitò nel vuoto uccidendo 14 persone. Oggi le squadre hanno diviso il tetto della cabina dalla sospensione, poggiandolo sulla struttura in tubi d’acciaio. Infine, usando un dinamometro digitale, i vigili del fuoco hanno iniziato i controlli ai pesi delle varie sezioni della cabina in funzione del trasporto con l’elicottero che avverrà nei prossimi giorni.