Il bacio nella notte ha esaltato il web. Chi è la nuova fiamma di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona ritrova la serenità. Dopo il temporale che costantemente lo ha tenuto lontano dal sole, ecco tornare il sereno nella sua vita. Gli ultimi giorni però, nonostante il poco nuvoloso, per l’ex Re dei Paparazzi sono stati abbastanza turbolenti perché finito al centro di un gossip creatosi all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Pur non essendo uno dei concorrenti, sembra che Corona abbia deciso le strategie di diversi “vipponi”, a partire da Sophie Codegoni e Francesca Cipriani, il cui fidanzato Alessandro Rossi è da poco entrato nel reality.

Fabrizio Corona, bacio nella notte: pubblico elettrizzato – VIDEO

Aldilà delle voci di corridoio del GF Vip 6, Fabrizio Corona è stato al centro della cronaca rosa. Secondo alcuni gossi si era riavvicinato all’ex moglie Nina Moric, con cui si è mostrato in atteggiamenti affettuosi di recente. Ma era tutta una montatura in quanto l’ex di Belen Rodriguez ha un’altra fiamma.

La ragazza che ha fatto perdere la testa a Fabrizio Corona è una giovane modella e si chiama Sara Barbieri. Ha già collaborato con molti brand famosi di moda e di non solo: da uno shooting per Dolce&Gabbana, passando per uno spot di Brosway, sono diverse le esperienze professionali di Sara.