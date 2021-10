Alec Baldwin spara e uccide la direttrice della fotografia, tragedia sul set

L’attore Alec Baldwin ha sparato accidentalmente con una pistola di scena sul set del film western Rust, uccidendo la direttrice della fotografia e ferendo il regista. Lo hanno reso noto le autorità locali.

La vittima si chiama Halyna Hutchins, ha quarantadue anni, mentre il ferito è Joel Souza, quarantottenne. Al momento non è stata formalizzata alcuna accusa e sono in corso le indagini. Lo sceriffo di Santa Fe, in New Mexico, ha spiegato che la direttrice della fotografia è morta a causa delle gravi ferite riportate e che i due “sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato una pistola usata nelle riprese del film”.

Alec Baldwin, che si è presentato spontaneamente alla polizia, non sapeva che la pistola fosse stata caricata con proiettili veri. Halyna Hutchins è stata dichiarata morta all’arrivo allo University of New Mexico Hospital, mentre Jouel Souza è stato trasportato in ambulanza al Christus St. Vincent Regional Medical Center, dove ora è ricoverato in terapia intensiva, in “condizioni critiche”.

Le riprese di Rust sono sospese a tempo indeterminato e stando al giornale Santa Fe New Mexico, Alec Baldwin è sconvolto per l’accaduto. È stato visto in lacrime fuori dall’ufficio dello sceriffo. Solo un portavoce, al momento, si è espresso sulla presunta pistola di scena, che avrebbe “funzionato male”. La produzione si difende precisando che l’arma doveva essere caricata a salve, quindi è stato che abbia potuto uccidere.

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dal portavoce dello sceriffo, Juan Rios, la polizia è giunta sul posto dopo una chiamata al 911. Si indaga sul tipo di proiettile della pistola. “Questa indagine rimane aperta e attiva”, ha dichiarato Rios, aggiungendo che “non sono state presentate accuse in relazione all’incidente” e che sono in corso gli interrogatori ai testimoni.

La vittima, Halyna Hutchins, è stata la direttrice della fotografia del film d’azione Archenemy nel 2020. Nel 2019 è stata proclamata Astro Nascente da American Cinematographer. “Sono così triste di aver perso Halyna. E così infuriato che questo sia potuto succedere su un set. Era un talento brillante assolutamente impegnata nell’arte e nel cinema”, ha twittato iAdam Egypt Mortimes, regista di Archenemy.