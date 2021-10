Una straordinaria indiscrezione ha mandato in fibrillazione i tantissimi fan di Ballando con le stelle. Una star del cinema sarà ballerino per una notte. Di chi si tratta.

Ballando con le stelle è tornato. Sabato scorso, 16 ottobre, il programma condotto da Milly Carlucci ha esordito sul piccolo schermo, in prima serata su Rai 1. I numeri sono stati subito imponenti: la sedicesima edizione dello show si preannuncia da record. Difatti sono aumentati a dismisura i fan di Milly Carlucci e dei suoi ballerini e tra questi, nella prossima puntata, ci sarà un volto amatissimo dal pubblico da casa: una star del cinema italiano.

Ballando con le stelle, straordinaria indiscrezione: star del cinema nel cast

Lo scorso 7 ottobre nelle sale cinematografiche italiane, con grande successo è uscito “Con tutto il cuore”, film che vede come protagonista Vincenzo Salemme. Il regista, sceneggiatore ed attore campano, oltre alla vena artistica proiettata nel mondo del cinema, fra le sue carte migliori nasconde altri due assi.

L’attore infatti è un bravo sia nel ruolo di padrone di casa che nel ruolo di spalla e giurato. Ora però per lui si profila un ritorno in televisione ma in una veste diversa. Difatti Salemme sarà ballerino per una notte della seconda puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 23 ottobre in prima serata su Rai1.