Netflix, nuova serie TV pronta a stupire tutti: trama, cast e quando esce

Una nuova serie TV è in arrivo su Netflix e si prepara a stupire tutti. Ecco la trama, il cast e quando esce

Sono tantissime le novità in arrivo su Netflix nelle prossime settimane. I fan abbonati non stanno più nella pelle, e non vedono l’ora di sapere quali film e serie TV andranno ad arricchire un catalogo già di per sé molto vasto. Mentre la piattaforma si gode il successo di Squid Game, si parla già di altri show destinati a infrangere ogni record.

Uno di questi potrebbe essere Misfit: The Series, nuova serie TV olandese targata Netflix e spin-off dell’omonima trilogia cinematografica. Disponibile dal 16 ottobre e composta da 8 episodi, racconta la storia di un gruppo di liceali intenti a realizzare un musical.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> DAZN, ancora problemi per la piattaforma: “Manca sempre meno”

Netflix, tutto quello che c’è da sapere su Misfit

Si chiama Misfit: The Series, ed è la nuova serie TV di punta che si prepara a stupire tutti su Netflix. Si tratta di uno spin-off dell’omonima trilogia cinematografica, e racconta la storia di un gruppo di liceali intenti a realizzare un musical. La nuova preside Agnes vuole che gli studenti si concentrino esclusivamente sullo studio e sul lavoro, ma Julia non vuole rinunciare ai progetti del musical ed escogita un piano per opporsi.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, attenzione ai messaggi vocali sospetti: il trucco per riconoscerli

I Misfit e i loro nuovi amici adotteranno dunque un metodo per aggirare le regole, lavorando al musical di nascosto. Il cast è composto da alcuni noti attori olandesi come Djamila, Niek Roozen, Jenna Ramos e molti altri. Per tutte le altre informazioni e sulla possibile seconda stagione, non resta che aspettare le prossime settimane.