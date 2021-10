Anticipazioni Amici 21: arriva il primo bacio, ma non è fra Luigi e Carola

Il 20 ottobre è stata registrata la puntata di Amici 21 che andrà in onda nel weekend: fra le numerose indiscrezioni, finalmente c’è stato il primo bacio. Al contrario delle attese, la scintilla non è scoppiata fra Luigi e Carola.

Nelle prime puntate di Amici 21, Raimondo Todaro aveva pizzicato Alessandra Celentano. Era trapelata la notizia di una possibile relazione fra un’alunna sua ed uno studente di Rudy Zerbi, e stava cercando di raccogliere quanti più dettagli possibili. Anche Maria De Filippi, stranamente, non aveva risparmiato a Luigi e Carola numerose frecciatine.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, Maria prepara la sorpresa che arriva da Tu si que vales

NON PERDERTI >>> Amici 21, scoppia la bufera: il nuovo ingresso fa vacillare ogni certezza – VIDEO

Eppure, quando tutti davano ormai per certo la nascita dell’amore fra Luigi e Carola, i due avrebbero chiarito di non voler intrecciare una relazione. Ecco dunque che il primo bacio della ventunesima stagione di Amici è arrivato quasi inaspettatamente fra altri due studenti: Albe e Serena.

Anticipazioni Amici 21: primo bacio fra Albe e Serena

Come per Luigi e Carola, anche Albe e Serena si occupano di discipline diverse: lui canta con Anna Pettinelli, mentre lei studia canto con Raimondo Todaro. A rivelare la love story, anche questa volta, è stata Maria De Filippi, che ha mostrato durante le registrazioni un video in cui i due studenti si baciavano.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, Mirko torna con una splendida notizia: è successo davvero – VIDEO

La coppia formata da Albe e Serena coglie del tutto impreparati gli spettatori. Non è chiaro quale fosse la situazione sentimentale dei due ragazzi prima di approdare ad Amici, ma sembrava che entrambi fossero fidanzati. Inoltre, Novella 2000 insinua che l’intesa fra i due sembra essere esplosa quasi senza motivo: potrebbe essere una strategia?