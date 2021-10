Mediaset, programma cancellato: i motivi dell’incredibile decisione – VIDEO

Mediaset ha preso una decisione davvero drastica ed ha cancellato un programma dal suo palinsesto. Si tratta di un provvedimento che lascia sbalorditi, dal momento che è stato preso dopo solo due puntate dall’inizio della trasmissione.

Mediaset ha cancellato un programma dopo sole due puntate: si tratta di un evento molto raro, ma determinato dagli ascolti troppo bassi. Il progetto Mediaset Infinity sta infatti facendo fatica a decollare, e sembrerebbe che la rete abbia proprio deciso di pensare anche di rimodulare la sua offerta, per renderla più accattivante.

Dopo aver assegnato dei programmi ad alcuni ex inquillini della casa del GF Vip, come Giulia Salemi, Mediaset ha deciso di riprovarci di nuovo con Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti è un vero appassionato sportivo e calcistico, con diverse esperienze alle spalle, sia su Mediaset che su Tv7Gold. Questa volta, però, qualcosa non ha funzionato.

Mediaset, Panchinari è cancellato: il messaggio di Oppini

Francesco Oppini ha voluto confermare con un breve video la cancellazione della trasmissione da parte di Mediaset. Al giornalista sportivo era stato affidato il programma Panchinari, in cui avrebbe dovuto commentare le partite di Champions League con la collega Fjona Cakalli. Come spiega lo stesso Oppini, però, qualcosa non ha ingranato.

Il giornalista ringrazia il direttore di rete per la possibilità concessagli, e sembra quasi sperare che gli autori studino delle formule migliorative della trasmissione piuttosto che cancellarla completamente dal palinsesto. Promette inoltre di non sparire nel nulla e dà appuntamento ai suoi fan su Mediaset e sul canale Tv7Gold.

Ecco alcuni dei video condivisi da Francesco Oppini con i suoi fan: