WhatsApp, si vola con l’ultimo aggiornamento: la nuova funzione è strabiliante

Un ultimo aggiornamento di WhatsApp è pronto ad aggiungere una nuova strabiliante funzione: cosa cambierà a breve sull’applicazione di messaggistica.

Manca sempre meno al nuovo aggiornamento di WhatsApp. Infatti gli sviluppatori di Menlo Park sono pronti ad introdurre una nuova funzione chiamata ‘Community‘. Infatti la nuova feature rischia di trasformare l’applicazione in un vero e proprio social network, pronto a sbaragliare definitivamente la concorrenza di Telegram. Con l’arrivo del nuovo strumento cambierà il modo di fruire delle chat.

Con questo nuovo tool gli amministratori delle conversazioni non solo potranno inviare messaggi per aggiornare la loro community, ma potranno anche realizzare sottogruppi che permetteranno ad alcuni utenti di messaggiare in una sorta di chat privata. La nuova feature è stata scoperta da XDAdevelopers, dopo aver analizzato la versione 2.21.21.16 dell’ultima Beta dell’applicazione di messaggistica istantanea. Quindi l’ultimo aggiornamento è pronto a rivoluzionare nuovamente l’applicazione.

WhatsApp, arriva il nuovo backup criptato: come utilizzarlo correttamente

L’applicazione di messaggistica istantanea è pronta a migliorare la sicurezza dei propri utenti, che a breve non dovranno temere di perdere alcun messaggio. Infatti gli sviluppatori sono pronti ad introdurre il backup criptato.

Inoltre l’applicazione userà nuovamente la crittografia end-to-end. Infatti questo sistema di sicurezza non permette a WhatsApp di leggere i messaggi che ci scambiamo all’interno dell’app. Il nuovo livello di sicurezza permetterà di inserire una password o una chiave di crittografia a 64 cifre. Questo sistema di sicurezza permetterà agli utenti di leggere i backup. Ovviamente sarà indispensabile ricordare sempre la lunga password, per leggere i backup in qualsiasi momento.

Per proteggere il backup di WhatsApp sarà quindi necessario: