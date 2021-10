Fortnite, ad Halloween arriva una skin speciale: fan al settimo cielo

Su Fortnite si prepara a fare il suo esordio una nuova spettacolare skin. Il tutto in occasione dell’evento di Halloween 2021

Sale l’attesa per l’evento dedicato ad Halloween 2021 di Fortnite. Come di consueto, Epic Games ha in serbo tantissime sorprese spaventose per i suoi utenti. Si parla di nuove skin, ma anche di oggetti personalizzati, luoghi sulla mappa rivisti, tornei e molto altro.

Proprio a tal proposito, è già disponibile un costume spettacolare e che è acquistabile direttamente nel negozio del videogame al prezzo di 1.500 V-Bucks. Disponibili diversi bundle con altri oggetti dedicati al personaggio di una delle serie TV più amate della storia. Ecco di chi si tratta e cosa si può comprare.

Fortnite, skin speciale per Halloween: tutti i dettagli

In occasione di Halloween, su Fortnite è tornata la skin di Rick Grimes. Il protagonista di The Walking Dead torna a far parte del battle royale, con diversi bundle disponibili fino a lunedì 1 novembre al prezzo di 1.500 V-Bucks. Con ulteriori 1000 monete virtuali, oltre, è possibile usufruire del pacchetto completo Survivors in Arms. Oltre a Rick Games, ci sarebbero anche le skin di Daryl e Michonne con i relativi accessori.

Ma non è finita qui. Già da questa settimana, saranno disponibili nuovi costumi a tema Halloween. Tra questi spiccano La Mummia e Frankenstein, senza contare le tante sorprese che sicuramente arriveranno da qui alla notte più spaventosa dell’anno. Per tutte le altre modifiche, non resta che aprire il battle royale o aspettare indiscrezioni da leaker e dataminer.