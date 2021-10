Netflix, è morta una famosa e amata attrice: il triste annuncio poco fa. E’ stata protagonista di un action movie davvero cult

Il mondo del cinema piange la scomparsa della grande Dorothy Steel. L’attrice americana aveva 95 anni ed era entrata ad Hollywood solamente 7 anni fa. Il suo più grande credito fu senza dubbio ‘Black Panther’, il film della Marvel che raccolse uno straordinario successo nel 2018, diffuso anche in Italia sulla piattaforma Netflix.

La Steel è morta venerdì mattina nella sua casa di Detroit, il suo agente, Cindy Butler, ha confermato la notizia alla rivista People. La causa della morte non è stata ancora rivelata.

La Butler ha commentato su Facebook il tragico evento scrivendo: “Grazie signora Dorothy per avermi dato l’opportunità di cavalcare quest’onda con te”.

Netflix, è morta una famosa e amata attrice: addio a Dorothy Steel

Prima della sua morte, Steel era nel bel mezzo delle riprese di “Black Panther: Wakanda Forever”, l’attesissimo sequel dell’action movie. Le scene si stavano girando ad Atlanta dallo scorso giugno. L’anziana attrice era rientrata con un volo a Detroit per stare con la sua famiglia in queste ultime ore.

L’addetto stampa della Steel ha detto a WSB-TV, che per primo ha riportato la notizia della morte, come questo fosse l’ultimo impegno sul set per sua stessa ammissione. Purtroppo non è riuscita a portare a termine la sua “missione”.

Dorothy era nata nel 1926 e ha iniziato a recitare alla veneranda età di 88 anni. Tra i suoi lavori figura una puntata della serie TV “The Trouble With Going Somewhere” e il film TV “Merry Christmas, Baby“.

Il ruolo come anziana della tribù dei mercanti in “Black Panther” è stato il suo debutto cinematografico.

Sul grande schermo recitò anche in “Daisy Winters”, “Poms” e “Jumanji: The Next Level“. Al di fuori del cinema, è apparsa in programmi televisivi americani come “Saints & Sinners” di Bounce TV e “The Oval” di BET.