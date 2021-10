Green pass obbligatorio: code fuori alle farmacie per i tamponi

Code e attese nel giorno prima dell'entrata in vigore del green pass obbligatorio al lavoro. Anche a Milano, una delle città con più vaccinati in italia, nell'orario serale si sono create un po' di code nelle farmacie in cui è possibile fare il tampone senza prenotazione. In coda a porta Venezia molte persone senza vaccinazione, un ragazzo vaccinato con Sputnik, persone che rientravano dal Brasile e altre che erano in partenza. Nel momento di maggior flusso la coda è arrivata a contenere circa una quarantina di persone.