Mediaset, colpo di scena: sospeso programma in onda su Italia Uno

Mediaset ha deciso di sospendere momentaneamente un programma in onda su Italia Uno: intanto a Cologno Monzese si studia una nuova formula

I primi due appuntamenti di ‘Mistery Land’ hanno segnato un vero flop per Mediaset che attraverso un comunicato stampa ha deciso di sospendere il programma di divulgazione pseudoscientifica condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti. Il format andato in onda il 4 e l’11 ottobre su Italia Uno ha registrato dati deludenti in termini di ascolti.

Per questo motivo Pier Silvio Berlusconi assieme al suo gruppo di Cologno Monzese ha deciso di sospendere per un po’ ‘Mistery Land’, il tempo di pensare a qualche modifica da apportare al programma. Il nuovo duo di conduttori pensato da Mediaset non è riuscito dunque a catturare l’attenzione del pubblico sul piccolo schermo. Intanto sulle loro pagine social ancora non è arrivato alcun commento sulla decisione presa dai piani alti.

Mystery Land sospeso momentaneamente da Mediaset per ascolti troppo bassi

Il nuovo programma in onda su Italia Uno con al timone Alvin e Aurora Ramazzotti, ‘Mistery Land’, è stato momentaneamente sospeso da Mediaset al secondo dei 6 appuntamenti previsti. Nel comunicato diffuso dal gruppo di Cologno Monzese si apprende che i temi affrontati dal programma interessano il pubblico di Italia Uno ma la prima edizione ancora non si è dimostrata ben focalizzata.

Difatti, i primi ed unici due appuntamenti andati in onda il 4 e l’11 ottobre 2021 hanno segnato bassi ascolti. ‘Mystery Land’ il 4 ottobre ha tenuto incollati davanti al video il 4% di share. Il secondo appuntamento solo il 2,8%. Staremo a vedere quali modifiche Mediaset deciderà apportare al format condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti. Seguiranno aggiornamenti.