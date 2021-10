Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso a Ballando con le stelle? Il retroscena che ha lasciato tutti senza parole.

Milly Carlucci sta per tornare con il suo programma, uno dei più seguiti dal pubblico italiano. Prima però che Ballando con le stelle riparta, i produttori daranno il via alla selezione del futuro cast. Riunioni e incontri sono già in programma e sono diversi i vip che si sono auto candidati e hanno espresso il desiderio di rilanciarsi sul piccolo schermo a suon di casqué.

La sedicesima edizione di Ballando con le Stelle inizierà sabato 16 ottobre su Rai1 e i grandi nomi dello spettacolo, giovani promesse, protagonisti di programmi e fiction amate, sportivi, influencer vorrebbero tutti partecipare.

Ballando con le stelle, Alessia Marcuzzi e Barbara D’Urso nel cast? Il retroscena

Alessia Marcuzzi a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci ci ha provato ma alla fine però non ci sono state le condizione affinché accadesse. Lo ha raccontato la stessa conduttrice di Rai1 durante l’odierna presentazione della nuova edizione del dance show.

“Alessia Marcuzzi abbiamo tentato di inserirla nel cast, ma non è stato possibile per via di suoi impegni”. I contatti con Alessia ci sono stati, ma non hanno portato poi a nulla. Un po’ come era accaduto nel 2018, con Barbara D’Urso ballerina per una notte. “Ha tanti impegni”, aveva chiosato in quell’occasione Milly, senza soffermarsi troppo sulle motivazioni della mancata partecipazione.

“Barbara l’ho invitata… perché no? Ma ci sono in ballo anche questioni di esclusive previste nel contratto”, ha commentato la conduttrice, aggiungendo di non avere ancora particolari certezze sui ballerini per una notte della nuova stagione “la chiusura dei contratti è sempre una cosa incerta ed è il motivo per cui io e Coletta ci scambiamo messaggi anche fino a tarda ora. Noi siamo apertissimi a Barbara, Gerry Scotti, Maria De Filippi, ma non lo so se sia possibile”.