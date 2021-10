Alessia Marcuzzi, bomba a orologeria: a lei la conduzione di un programma cult! La showgirl è pronta a rimettersi in gioco

Il suo annuncio lo scorso giugno ha scosso il mondo della televisione. Dopo 25 anni Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset. Arrivata praticamente bambina nell’azienda di Silvio Berlusconi, ha sposato tantissimi programmi di successo, diventando a tutti gli effetti una stella di prima grandezza del piccolo schermo. La motivazione che l’aveva spinta a dire basta con questa esperienza era la mancanza di un progetto serio, che potesse davvero spingerla oltre, verso nuove esperienze. In alcune interviste rilasciate la scorsa estate, la Marcuzzi aveva parlato anche di molte offerte rifiutate negli ultimi mesi, provenienti ad esempio da La 7 e dalla piattaforma satellitare. Ora, invece, sembra che un clamoroso passo indietro possa riportarla proprio a Mediaset.

Alessia Marcuzzi, bomba a orologeria: potrebbe tornare alla guida de ‘Le Iene’

L’indiscrezione è stata rilanciata dalle pagine della rivista Oggi. Alessia potrebbe riprendere di nuovo il timone de ‘Le Iene‘, il programma che forse l’ha esaltata alla massima potenza in questi anni. Sul magazine vengono riportati i complimenti di Davide Parenti e Nicola Savino, ovvero l’ideatore e il conduttore del programma. In molti credono che un ritorno sui suoi passi sarebbe un vero successo, anche se per ora la diretta interessata non ha ancora sciolto i dubbi. Al momento la proposta rimane in uno stato embrionale, pronta a schiudersi a breve. Nel frattempo il programma prosegue a tinte rosa, con una conduzione itinerante appannaggio di sole donne di successo. Nello studio di Cologno Monzese si è cimentata per ora Elodie, nella puntata della scorsa settimana e il successo di ascolti è stato davvero notevole.

Nel corso delle puntate avranno modo di alternarsi nel ruolo le sportive Paola Egonu e Federica Pellegrini, l’ex velina Elisabetta Canalis, la modella Rocío Muñoz Morales, la cantante Madame, la conduttrice Elena Santarelli, e la giornalista Francesca Fagnani, oltre ad Ornella Vanoni e Michela Giraud. Insomma Alessia Marcuzzi sarebbe davvero la ciliegina sulla torta.